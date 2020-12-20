"العصابة تخصص مساكن".. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة شركة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة سرقة مقر شركة بالشرقية وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (مالك شركة - كائنة بدائرة المركز) باكتشافه كسر باب مقر الشركة وكذا كسر الخزينة الخاصة به وسرقة (مبالغ مالية - جهاز لاب توب - هاتف محمول) ووجود بعثرة بمحتويات الشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمين بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتي أمن (الشرقية – القليوبية) أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وقرر أحدهم بقيامه بالتوجه وباقي المتهمين إلى العقار المُشار إليه.

وقام أحدهم بمراقبة الطريق وصعد الاثنين الآخرين وتمكنا من الدخول إلى مقر الشركة وكسر بابها وكذا كسر بابي غرفتين داخل الشركة وكسر باب الخزينة وسرقة محتوياتها، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم أيداها، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.