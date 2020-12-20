"تخفيا في ملابس نسائية".. ضبط المتهمين بسرقة شركة اتصالات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة سرقة شركة اتصالات، بعدما تمكنوا من ضبط المتهمين.

وذكرت الداخلية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفرالشيخ من (محاسب فرع إحدى شركات الإتصالات - كائن بدائرة المركز) باكتشافه سرقة خزينة الفرع وبداخلها ( مبالغ مالية - عدد من كروت الشحن - جهاز DVR ) وتلقيه إتصال هاتفى من أحد الأهالى قرر له مشاهدته مجهولان يرتديان ملابس نسائية يحملان خزينة صغيرة حال خروجهما من الفرع ولدى مشاهدتهما لأحد الأشخاص تخلصا من الخزينة بإلقائها بالطريق وهربا ، وأضاف المُبلغ بعثوره على الخزينة وبداخلها كافة محتوياتها وجهاز DVR ".

وأوضحت أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، فرد أمن إدارى بالفرع محل الواقعة "له معلومات جنائية مسجلة"، عامل، مُقيمان بدائرة المركز.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا تفصيلياً بارتكابهما الواقعة، وقرر فرد الأمن الإدارى أنه نظراً لعمله بالفرع محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزانته عقد العزم على سرقته، وتمكنه من مغافلة الموظف الذي يحتفظ بمفتاح باب الفرع وإستخراج نسخة منه واستعان بالعامل لتنفيذ مخططه وقاما بارتداء ملابس نسائية للتخفي.

توجه المتهمان إلى الفرع وتمكنا من الدلوف داخله والاستيلاء على المسروقات وأثناء هروبهما فوجئا بمرور أحد الأشخاص فتخلصا من المسروقات بإلقائها بالطريق العام وهربا.

وبمواجهة العامل بما جاء باعترافات المتهم الأول أقر بها وتم بارشادهما ضبط الملابس المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.