محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بالسجن المؤبد لرجل الأعمال مجدي يعقوب بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه.

وجاء فى أمر الاحالة، أن المتهم وآخرين استولوا على مليار جنيه، منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة، والمتهم الثاني "متوفى" رئيس مجلس إدارة أحد البنوك سابقا أضرا عمدا بأموال جهة عمله بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه.

وصرف المتهمون إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له بالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة دون ردها.