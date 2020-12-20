التموين تضبط 1309 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها التموينية المبكرة على مستوى الجمهورية، لضبط الأسواق، ومكافحة جرائم الغش الغذائي. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1309 قضية تموينية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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