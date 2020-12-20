أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غد الاثنين حتى يوم السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي: الاثنين: فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين. شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الثلاثاء: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية. شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الأربعاء: - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية. - فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري. - شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الخميس: - أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية. - فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري. - شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. الجمعة: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية. - شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. السبت: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية. فرص امطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري. - شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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