50 % تخفيضا على إصدارات دار الكتب في معرض بجامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في معرض الكتاب الذي تنظمه كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالدراسة، في إطار التعاون المشترك مع جامعة الأزهر.
وبحسب بيان، فإنه في خلال المعرض تطرح دار الكتب والوثائق جميع إصداراتها المشاركة في المعرض بنسبة خصم ٥٠%، طيلة فترة المعرض الممتدة من ٢٢- ٣١ ديسمبر الجاري، وذلك احتفالا باليوم العالمي للغة العربية.
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