السيسي يستقبل لرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "نك ريد"، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة "فودافون" العالمية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي لشركة "فودافون مصر".
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "استعراض التعاون المشترك مع مجموعة "فودافون" العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
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