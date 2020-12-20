شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: جناح لاستقبال طلبات راغبي تحويل السيارات خلال معرض تكنولوجيا مركبات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه سيتم تخصيص جناح كامل لاستقبال طلبات تسجيل المواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل السيارات للغاز، والذي تنظمه الوزارة يناير المقبل بالتعاون مع كبرى شركات إنتاج وتجميع السيارات.

وأضافت «جامع» أن المعرض سيكون فرصة للجمهور لفحص نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، وحضور ورش عمل لشرح البرنامج وخطوات إتمام التحويل، وكيفية التغلب على العقبات الفنية، لدى مالكي السيارات، وعرض الخطوات التنفيذية المتخذة من الحكومة لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة.

وتابعت أن خلال المعرض يطلع المواطنين أيضًا على برامج التمويل المختلفة، حيث يشارك في المعرض الجهاز المصرفي ممثلا في عدد من البنوك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه خلال المعرض ستعرف المستهلك على الفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود عليه من استخدام السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى استعراض الطرازات المتاحة من السيارة المحولة للعمل بالغاز الطبيعي وخاصة السيارات المجهزة للعمل بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالبرامج من جهات حكومية ومجتمع أعمال والمستهلكين، وإعطاء رسالة لشركات السيارات المحلية والأجنبية بشأن دعم الدولة للتوجه القائم على تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الغاز في السيارات المستخدمة بالسوق المحلي، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية في هذا المجال لتعميق التصنيع المحلي، والتوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.