شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقرر تخفيض 50% من قوة العمل من العاملين بالمحافظة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، توجيهاته بتقسيم العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن ومدينة الجيزة والمديريات الخدمية للحضور إلى العمل بنسبة لا تقل عن 50% بالتناوب عدا العاملين بالإدارات الميدانية والتي تضم العاملين بالاشغالات والإدارات الهندسية والمتابعة الميدانية والأمن والعمليات والمواقف والساحات والمرافق والطرق والنظافة وغيرها م لضمان عدم التأثير على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار جهود الدولة لمواجهة الموجة الثانية لوباء كورونا.

وشملت توجيهات المحافظ بالتواجد اليومي لرؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم ومديري الإدارات للتأكد من انتظام العمل دون إخلال .

وشدد على رؤساء الاحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل للحفاظ على سلامة جميع العاملين مشدداً على حظر دخول المباني الحكومية بدون إرتداء الكمامات الطبية وإستمرار أعمال الرش والتطهير للمرافق الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين.

كما وجه رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة فيروس كورونا وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين والتشديد على منع تقديم الكافيهات والمقاهي للشيشة مع متابعة إلتزام المحال والمنشأت التجارية والورش الحرفية بمواعيد الفتح والغلق المقررة.

كما وجه بمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بإستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.