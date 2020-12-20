شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فيتنام بالقاهرة: حجم التجارة مع مصر بلغ 491 مليون دولار عام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تران ثانه كونج، سفير جمهورية فيتنام بالقاهرة، الأحد، إن حجم التجارة الثنائية بين مصر وفيتنام بلغ في عام 2019، نحو 491 مليون دولار، منها صادرات فيتنامية للسوق المصرية بقيمة 458 مليون دولار، فيما بلغت الواردات الفيتنامية من مصر بقيمة 33 مليون دولار سلع مصرية مختلفة، موضحًا أن هذه الأرقام لا تزال في مستوى متواضع وأقل من إمكانياتنا؛ وهناك العديد من الأسباب التي يجب إلقاء النظر عليها في هذا الأمر.

وأوضح السفير الفيتنامي، خلال مشاركته بفعاليات منتدى الأعمال الاقتصادي المصري الفيتنامي، والذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الأحد، أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وفيتنام شهد خطوة متقدمة إلى الأمام وحقق نتائج مشجعة، وذلك عقب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفيتنام في 2017، والرئيس الفيتنامي الراحل تران داي كوانج لمصر في أغسطس 2018، مما أعطى دفعة قوية لتعزيز تعاوننا في جميع المجالات في المستقبل.

وأشار إلى أن نقص معلومات عن السوق التجاري يمثل التحدي الأكبر؛ لذلك، ينبغي تشجيع المزيد من أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين، مثل اجتماع اليوم في غرفة الاسكندرية، موضحًا أن سفارة فيتنام ستقوم بتوفير كل المعلومات الأساسية عن السوق الفيتنامية.

وقال إن عدد السكان بدولة فيتنام حاليًا يبلغ 95 مليون نسمة، لكن مع وجود معدل نمو اقتصادي مرتفع بأكثر من 6% لمدة 30 عامًا متتالية، وكذلك مع وجود استقرار أمني وسياسي، يُنظر إلى فيتنام على أنها وجهة جيدة للأنشطة الاستثمارية وأيضًا بوابة إلى سوق دول جنوب شرق آسيا (رابطة الآسيان) التي يجمع حوالي 650 مليون نسمة.

وأوضح أنه حتى الآن، تتلقى فيتنام استثمارات أجنبية مباشرة من 138 دولة بمثابة (32658 مشروع استثمار أجنبي مباشر بإجمالي رأس مال مسجل يبلغ 381.5 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على 13 اتفاقية تجارة حرة مع جميع القوى الاقتصادية والقوى الكبيرة بالعالم، ويعد ذلك ميزة أخرى لأي شركة حريصة على الاستثمار في فيتنام.

وتابع: «فيتنام أصبحت واحدة من الدول المنتجة في العالم بشكل رئيسي للعديد من المنتجات مثل الإلكترونيات والملابس والأحذية والأثاث وأسماك الباسا والجمبري والكاجو والقهوة والفلفل الأسود والأرز؛ وقد فتحت هذه الميزة أيضًا الباب للعديد من الفرص التجارية لتجار العالم للحصول على بضاعتهم من فيتنام».

وقال إن فيتنام كعضو في منظمة التجارة العالمية، تلتزم بما تم التكليف به تجاه منظمة التجارة العالمية وترحب بجميع الإمدادات الجيدة من الواردات من جميع أنحاء العالم التي هي من ضمنها مصر.

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)

سفير فيتنام: حجم التجارة بين البلدين بلغ 491 مليون دولار عام 2019 .. ونستورد سلع مصرية بـ33 مليون دولار (صور)