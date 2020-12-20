شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة: مصر والسودان مصير واحد مشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأحد، نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفي صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان، حيث تفتتح غدًا الاثنين الساعة الحادية عشرة صباحا الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وتفتتح الدورة التدريبية بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين .

و فور وصوله إلى القاهرة أعرب وزير الأوقاف السودانى عن سعادته بتلبية دعوة زميله وصديقه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري مؤكدا على الروابط العظيمة التي تربط البلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، من التاريخ والجغرافيا والدين واللغة، مؤكدا على المصير المشترك بين الدولتين الشقيقتين وعلى العمل المشترك بين وزارتي الأوقاف بالبلدين بما يبرز الوجه الحضاري العظيم لديننا السمح ويصب في صالح الشعبين الشقيقين.

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة : مصر والسودان مصير واحد مشترك

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة : مصر والسودان مصير واحد مشترك

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة : مصر والسودان مصير واحد مشترك

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة : مصر والسودان مصير واحد مشترك

وزير الأوقاف السوداني فور وصوله القاهرة : مصر والسودان مصير واحد مشترك