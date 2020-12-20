شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال التصويت بالجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال التصويت بالجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بكليات الجامعة للعام الجامعي الحالي 2020 – 2021، والتي انطلقت اليوم ويخوضها ١٠٠٤ طلاب بواقع ٦٧٠ طالبًا و٣٣٤ طالبة بمختلف الكليات.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال جولته التي رافقه الدكتور مصطفي عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حاتم صادق، مدير الأمن الجامعي، بالتزام الطلاب بالإجراءات الإحترازية التي اتخذتها إدارة الجامعة، والتباعد الاجتماعي خلال عملية التصويت للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودعا رئيس الجامعة، الطلاب إلى المشاركة بجدية في الانتخابات في إطار الحرية الكاملة المتاحة أمامهم لاختيار ممثليهم من الطلاب، وخاصة ممن لديهم القدرة على خدمة الأنشطة الطلابية، لافتًا إلى أن الجولة الأولى من الإنتخابات انطلقت في ١٧ كلية، وذلك عقب انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، والتي امتدت على مدار 3 أيام، منوهًا إلى أن جولة الإعادة ستكون، غد الإثنين، على أن تبدأ يوم ٢٢ ديمسبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

وأوضح صبري محمد، مدير رعاية الشباب المركزية بالجامعة، أنه تم تخصيص ١٤ لجنة انتخابية و٦٤ صندوق إقتراع موزعة على مختلف الكليات، وذلك لتسهيل عملية التصويت على الطلاب ومنع التكدس أمام اللجان، لافتًا إلى أن عملية التصويت تستمر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.

إنطلاق الجولة الأولى من إنتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

إنطلاق الجولة الأولى من إنتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

إنطلاق الجولة الأولى من إنتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

إنطلاق الجولة الأولى من إنتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج

إنطلاق الجولة الأولى من إنتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج