شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تثقيفية للتعريف بـ«التوكاتسو» بالإسكندرية.. ومستشار التعليم: تنمي الشعور بالجماعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أول جلسة تعريفية تثقيفية عن «التوكاتسو» المطبق في المدارس المصرية اليابانية، الأحد، بمقر المكتبة بالمديرية.

وحضر فعاليات الجلسة التثقيفية الأولى، هالة كمال، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وشريف فتحي، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية، ومحمد الرفاعي، مدير عام إدارة برج العرب التعليمية، وأمجد عاطف، وكيل إدارة المنتزه، ومكرم رواش، وكيل إدارة برج العرب، وفريق المدارس اليابانية.

وتناولت الجلسة التعريف بنظام التوكاتسو المطبق بالمدارس المصرية اليابانية، وعلاقته بنظام التعليم الجديد، وكيفية تطبيقه وأثره على المدارس المصرية.

وكانت لجنة اختيار مسؤولي أنشطة التوكاتسو على مستوى الإسكندرية، أجرت مقابلات مع المتقدمين لشغل الوظيفة، حيث يقوم مسؤولي التوكاتسو بتدريب ومتابعة مرحلتي رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى ضمن مشروع التوكاتسو بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير وتنويع المناهج المقدمة للطلاب.

وقال محسن جورج، مستشار التعليم في الإسكندرية، إن أنشطة «التوكاتسو» هي نوع من الأنشطة التربوية تقوم على تنمية الشعور بالجماعة، والمسؤولية لدى التلاميذ والطلاب تجاه المجتمع بالبيئة المدرسية المحيطة وتحقيق التنمية المتوازنة بين الجوانب الاجتماعية والعاطفية للطفل والجوانب الأكاديمية، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون، ومهارات التعامل مع الآخرين، من أجل إعداد شخصية إنسانية متزنة ومتكاملة.

وأوضح «جورج» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تتنوع الأنشطة الخاصة بـ«التوكاتسو» منها أنشطة الفصل، وهى الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل، وأنشطة مجلس التلاميذ، وهى الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافى القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة، والمناسبات المدرسية، وهي أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، بالإضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.

عقد أول جلسة تثقيفية للتعريف بـ"التوكاتسو" فى الإسكندرية .. ومستشار التعليم:"لتنمية الشعور بالجماعة" (صور)

عقد أول جلسة تثقيفية للتعريف بـ"التوكاتسو" فى الإسكندرية .. ومستشار التعليم:"لتنمية الشعور بالجماعة" (صور)

عقد أول جلسة تثقيفية للتعريف بـ"التوكاتسو" فى الإسكندرية .. ومستشار التعليم:"لتنمية الشعور بالجماعة" (صور)

عقد أول جلسة تثقيفية للتعريف بـ"التوكاتسو" فى الإسكندرية .. ومستشار التعليم:"لتنمية الشعور بالجماعة" (صور)

عقد أول جلسة تثقيفية للتعريف بـ"التوكاتسو" فى الإسكندرية .. ومستشار التعليم:"لتنمية الشعور بالجماعة" (صور)