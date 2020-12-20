شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يكرم 3 مفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري لبلوغهم سن المعاش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، ثلاثة مفتشين من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشؤون الصحية، وهم راضي إبراهيم عبدربه الجمال، والسيد محمد إسماعيل، وشكري عباده خير الله، لبلوغهم السن القانوني للمعاش، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية .
وأثنى وكيل الوزارة على إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، ودورهم البارز في خدمة القطاع الصحي والمواطنين بالمحافظة خلال فترة عملهم بالمنظومة الصحية، مقدما لهم الشكر وشهادات التقدير تعبيراً عن تقديره لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة الماضية، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق في حياتهم القادمة.
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