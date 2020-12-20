شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يلتقي ممدوح العربي في إطار دعم المنظومة الصحية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الأحد، بمكتبه بالدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورئيس القطاع الطبي والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية، بحضور الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا بمديرية الصحة.

في بداية الاجتماع، أشاد محافظ المنوفية بمبادرات مجموعة العربي، مُثمنًا دورهم الرائد والفعال في خدمة الوطن على مستوى الدولة والارتقاء بالمنظومة الصحية في ظل هذه الظروف الراهنة، حيث أشار المحافظ أنه بالتنسيق مع مجموعة العربي سيتم التنسيق بشأن استقبال حالات كورونا بمستشفى العربي (الشروق) بقويسنا، حيث سيتم تدعيمها وتجهيزها بـ40 سرير بواقع 10 أسرة عناية مركزة، و30 سرير عناية متوسطة لمرضى كورونا، فضلاً عن تقديم كل أوجه الدعم الكامل للاحتياجات الضرورية بالمستشفيات، وكذا المساهمة في رفع كفاءة المستشفيات لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطن.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح العربي على ضرورة تكاتف كل الجهود المجتمعية والوقوف صفًا واحدًا بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، فضلاً عن اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف المحافظ أن مستشفيات العربي نموذج متكامل يحتذى به في جودة الخدمات والمستوى الطبى المقدم، مشيرًا إلى أن مستشفى الشروق تعد صرح طبي جديد وتمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة.

من ناحية أخرى، عقد اللواء علاء رشاد، السكرتير العام، الأحد، اجتماعًا بأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وعدد من مسؤولي المتابعة بمديرية الصحة.

ووجه السكرتير العام بضرورة تكثيف المرور على المستشفيات بنطاق المحافظة لمتابعة الأداء والوقوف على مستوى تقديم الخدمة الطبية، وكذا متابعة عدد الأسرة المتاحة وأسرة العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي ونسب الإشغال بها، كما شدد على متابعة مدى توافر المستلزمات والواقيات الشخصية للأطقم الطبية والتأكد من تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، فضلاً عن المرور على مخازن المستلزمات والأدوية والتأكد من توافرها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن لاتخاذ اللازم.