شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم رسم جداري الخاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتعاون مع المتحف البريطاني، بدأ فريق من مرممي المتحف المصري بالتحرير في أعمال ترميم رسم جداريٌ من المقبرة رقم 100 والتي تم اكتشافها بمنطقة الكوم الأحمر (في محافظة قنا) والتي تعد أقدم مقبرة معروفة في مصر تحتوي على رسومات ملونة.

أوضحت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن مشروع ترميم الجدارية تمهيدا لعرضها، يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تحالف المتاحف الأوروبية الكبرى الخمس وهم: المتحف البريطاني – المتحف المصري بتورين بايطاليا– متحف برلين بالمانيا– متحف اللوفر بفرنسا– متحف لايدن بهولندا.

و أشارت إلى ان الجدارية يرجع تاريخها إلى حوالي 6000 عام، وقد تم نقل هذا الرسم الجداري من المقبرة إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1898 وتم إعادة بناءه في بدايات القرن العشرين.

يصور الرسم الجداري موكبًا لقوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصًا، ربما الرجل المدفون في المقبرة. وفي الزاوية اليسرى السفلية يظهر رجلٌ يسيطر بمقمعته على ثلاثة أسرى مقيدين. وتشير الدراسات ان المتوفى( صاحب المقبرة) كان إما حاكمًا أو فردًا من أفراد النخبة ذات المكانة المرموقة.

ومن جانبة قال د. عبدالرحمن مدحت أخصائى ترميم بالمتحف المصرى انه تم فحص الرسم الجدارى قبل البدء في أعمال ترميمه، وتوثيقه وتقييمه عن طريق التصوير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء.

حيث أظهر الفحص أن اللوحة الجدارية مستقرة من الناحية الهيكلية ولكنها تعاني من بعض مظاهر التلف من تشققات وأجزاء مفقودة، بالاضافة إلى ان اللوان التي استخدمت كانت تتكون من مغرة صفراء، مغرة حمراء، أسود كربوني، وان المكون الأساسى للأجزاء الطينية هو الطفلة.

واضاف ان أعمال الترميم التي تمت حتى الآن تضمنت تدعيم السطح الأمامى للوحة الجدارية بالكامل، وحقن الأجزاء الضعيفة بمواد تقوية، ويتم العمل خطوة بخطوة على ازالة الألواح الخشبية الموجودة واستبدالها بحامل بديل من ال honeycomb.