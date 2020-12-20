شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد عبدالقادر، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، وانطلقت الانتخابات بالتصويت في صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين.

وتابع رئيس الجامعة توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشدد عبدالقادر على الالتزام بالإجراءات الإحترازية واتباع الأساليب الوقائية وذلك للحد من انشار فيروس كورونا المستجد.

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بعد غد الثلاثاء المقبل، وفى اليوم التالى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات الخميس المقبل بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.