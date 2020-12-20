- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور سيد عبدالقادر، رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، اليوم الأحد، الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي بدأت في التاسعة صباحًا وتستمر حتى الثالثة عصرًا، وانطلقت الانتخابات بالتصويت في صناديق الاقتراع داخل الكلية عقب انتهاء فترة دعاية امتدت لثلاثة أيام، على أن تجرى جولة الإعادة غدا الإثنين.
وتابع رئيس الجامعة توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، مؤكدًا أهمية المشاركة في هذا الحدث المهم، وحرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، وأهمية تحفيز الطلاب على المشاركة فيها، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وشدد عبدالقادر على الالتزام بالإجراءات الإحترازية واتباع الأساليب الوقائية وذلك للحد من انشار فيروس كورونا المستجد.
وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بعد غد الثلاثاء المقبل، وفى اليوم التالى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتختتم الانتخابات الخميس المقبل بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,891
-
تعافي
106,481
-
وفيات
7,069
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة بني سويف التكنولوجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.