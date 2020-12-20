شكرا لقرائتكم خبر عن «ألبان الإسكندرية»: نتواصل مع «سلامة الغذاء» والشُعب لبحث التعديلات المقترحة على المعامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إيهاب شرابيه، نائب أول رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشُعبة تجري اتصالات مكثفة مع باقي شُعب منتجي الألبان بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للوصول إلى صيغة توافقية للتعديلات المقترحة على معامل ومصانع إنتاج الألبان والمنشآت الغذائية التي طلبتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأضاف «شرابية» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن يتم التواصل حاليًا مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء أيضًا، من أجل مناقشة تعديلاتها الجديدة المرسلة إلى الشعب والتي من المقرر حال الاتفاق عليها تطبيقها في المصانع والمنشآت الغذائية.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع افتراضي «أونلاين» لشعبة الألبان في الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة التعديلات المقترحة من الهيئة وإبداء الرأي فيها، مؤكدا على أنه سيتم التوصل إلى تعديلات توافقية عادلة للجميع وتحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف والتي تشمل المواطن كمستهلك وأصحاب المعامل الصغيرة ومتناهية الصغر الموجودة في الريف والهيئة ذاتها.

ولفت إلى أن التعديلات مهمة صحيًا وتطبيقها سيكون ملزم حال التوافق عليها إلا أن الشعب طلبت من الهيئة منحهم مهلة زمنية لتطوير المصانع، مشيرًا إلى أن صناعة الألبان تعد مهنة تقليدية متوارثة عن الأجداد وطبيعة البيئة الريفية يصعب فيها تطبيق بعض شروط هيئة سلامة الغذاء، الأمر الذي سيتم تداركه في إبداء الرأي النهائي على التعديلات قبل إقرارها بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.