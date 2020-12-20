شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم القليوبية» يتابع اليوم الأخير للامتحان التدريبي لطلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أعمال الامتحان التدريبي في اليوم الأخير لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي تجري اليوم في مادتي الكيمياء والتاريخ لتدريب الطلاب على التابلت والمنظومة الجديدة ليتمكنوا من أداء الاختبار التدريبي.

وتابع مديرو الإدارات التعليمية أعمال الامتحانات في المدارس، ووجه «الفيومي» بتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم لأداء الامتحانات، مشيرًا إلى انتظام الامتحانات الإلكترونية في جميع المدارس التي تجري فيها الامتحانات.

وتفقد عبدالرحمن فتح الباب، مدير عام إدارة بنها التعليمية، مدرسة الشهيد أشرف كامل الهادي بمرصفا لمتابعة الامتحانات التدريبية على التابلت والمنظومة الجديدة ليتمكنوا من أداء الاختبار التدريبي.

وشدد «فتح الباب» على ضرورة تطهير وتعقيم اللجان الإمتحانية كل يوم عقب أداء الامتحان، علاوة على تعقيم الطرقات ودورات المياه وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي بين الطلاب.