شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عاطل حاول ترويج 10 آلاف قرص مخدر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر المستشار حسن اباظة رئيس نيابة برج العرب بالإسكندرية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة لمحاولته ترويج 10 آلاف قرص مخدر على عملائه.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في حيازة والاتجار بالمواد المخدرة متخذا منطقة قسم شرطة برج العرب مسرحا لمزاولة نشاطه.

على الفور تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه 10 آلاف قرص مخدر من عقار الترامادول ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب، بمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار وترويجها على عملائه والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.