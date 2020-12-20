شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: إجراء الانتخابات الطلابية في 4 كليات وحسمها بالتزكية في 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في 4 كليات فقط وهى «التجارة والآداب والحقوق والعلاج الطبيعى»، فيما حسمت الانتخابات بالتزكية في باقى كليات الجامعة وعددها 12 كلية.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في بيان صحفي الأحد، على حسن سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات قد تواجه الطلاب المرشحين، مشيرا إلى أن الجامعة بكل قياداتها حريصة على أن تخرج الانتخابات بصورة مشرفة وأن يقدم شباب جامعة بنها نموذجا فريدا في الممارسة الديمقراطية وحرية اختيار من يمثلهم في الانتخابات.

من جانبه أكد الدكتور تامر سمير على أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادا كاملا لإجراء الانتخابات الطلابية بجميع كليات الجامعة في نزاهة وشفافية كاملة، مشيرا إلى حرص الجامعة أن تجرى الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أي تدخل، وأن تعطى الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.

كان رئيس جامعة بنها، أعلن تشكيل لجنة مركزية بإدارة الجامعة للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بمراحلها المختلفة، برئاسة الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور محمد منصور، وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والدكتور مصبح الكحيلي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وطالبين متميزين في الأنشطة الطلابية غير المرشحين، مشيرا إلى أنه تم أيضا تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل العقبات، تضم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعددا من أعضاء هيئة التدريس ورعاية الشباب، وبعض الطلاب غير المرشحين.