شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ بقنا: بدء توزيع استمارات «رعاية» لخدمة الأسر طبيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، عن إطلاق مشروع وبرنامج هو الأول من نوعه على مستوي مصر تحت شعار «رعاية» والذي تستهدف رعاية 25 ألف مواطن رعاية كاملة وبدء توزيع الاستمارات بـ 4 مراكز هي «أبوتشت والوقف ودشنا ونقادة».

وقال «الهواري»، إن مشروع «رعاية» يستهدف 25 ألف شخص بواقع 5 آلاف أسرة من المستفيدين في مرحلته الأولى فقط حيث تقدم إليهم رعاية مميزة سواء طبية متكاملة «عمليات جراحية بالمجان وكشوف طبية في مجالات وتخصصات متعددة» وتوزيع مواد غذائية وإعاشة وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل وكافة أوجه الرعاية التي يعتمدها البرنامج المنفذ على ثلاث مراحل.

وأشار أن البرنامج سيتضمن استخراج كارنيهات للأسر الأولي بالرعاية يحمل اللون الأحمر وآخر للأسر المتوسطة وتحت المتوسطة ذات اللون الأزرق وكلا منهم له رقم مكود لضمان أن تصل الخدمة لحامل الكرنية وأسرته منوها على فريق من المتطوعين سيبدأ بداية من الأسبوع القادم في استقبال الأسماء وتسجيل بيانات تلك الأسر مؤكدا على ترحيبه الكامل بمشاركة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في هذا البرنامج الأول من نوعه لتقديم رعاية كاملة.