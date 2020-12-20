رئيس جامعة المنوفية يتفقد انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رئيس جامعة المنوفية يتفقد إنطلاق الجولة الأولى لإنتخابات الإتحادات الطلابية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لجان انتخابات الإتحادات الطلابية بكليات العلوم والحقوق والإعلام والزراعة والتى انطلقت أولى جولاتها اليوم وعدد المرشحين 743 طالب وطالبة، وستتم أعمال الفرز وإعلان النتائج مساء اليوم.

كما تابع مبارك توافد الطلاب على صناديق الانتخابات، والتشديد على إتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتواجد الطلاب على مسافات بينية كبيرة، مؤكدا على أهمية المشاركة فى هذا الحدث الهام، وتحفيز الطلاب على الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم، وأهمية دور الاتحادات الطلابية.

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