شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أدوية مهربة جمركيا بـ7 مراكز تجميل في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية حملة مكبرة على مراكز التجميل في الإسكندرية، لضبط مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمهربة جمركيا، حفاظا على صحة المواطنين. فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات.
أسفرت الحملة عن ضبط 211 عبوة وقطعة أدوية ومستحضرات تجميل مهربة جمركيا وبدون مستندات، مجهولة المصدر داخل 7 مراكز تجميل بالإسكندرية.
تحرر 7 محاضر بأقسام الشرطة بالمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق أمرت بالتحفظ عليها وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.
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