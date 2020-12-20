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شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر الخير» تُقدم 5 أجهزة تنفس صناعي و مستلزمات طبية لمستشفيات العزل بسوهاج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت مؤسسة مصر الخير، الأحد، بتقديم 5 أجهزة للتنفس الصناعي، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية المختلفة للأطقم الصحية بمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج لحمايتهم ومساعدتهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه، وذلك في إطار جهودها في مواجهة الموجة الثانية من فيروس «كوفيد 19» المعروف بفيروس كورونا.
وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة قامت، صباح الأحد، بتسليم 5 أجهزة تنفس صناعي لصالح مستشفى صدر سوهاج ومستشفى حميات سوهاج، وهما مستشفيات العزل بالمحافظة، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات طبية عبارة عن 3000 جاون طبي و2000 واقي للوجه لاستخدام الأطقم الطبية بالمستشفيات لتوفير حماية لهم من الإصابة.
وأشارت «الجوهري» إلى أن مؤسسة «مصر الخير» سبق أن قدمت جهاز تنفسي صناعي لمستشفى صدر سوهاج خلال جهود مواجهة الموجة الأولى لفيروس كورونا وأضافت أنه بتسليم أجهزة التنفس الصناعي لمستشفيات العزل بمحافظة سوهاج تكمل مؤسسة مصر الخير تسليم 39 جهاز تنفس صناعي تم تسليمها لمستشفيات العزل لمرضى كورونا في 13 محافظة، وهي، القاهرة والجيزة وبني سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والفيوم والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعلية، حيث قامت المؤسسة بتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى حميات العباسية وجهاز لمستشفى القاهرة الجديدة، كما قامت بتسليم 3 أجهزة لمستشفى حميات إمبابة، وأيضًا تم تسليم 2 جهاز في مستشفى صدر بني سويف.
وتسليم 3 أجهزة للتنفس الصناعي لمستشفى الراجحي الجامعي بمحافظة أسيوط، و6 أجهزة لمستشفيات الصدر والحميات بسوهاج، وأيضًا تم تسليم 2 جهاز بمستشفيات صدر وحميات قنا، كما تم تسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفي العجمي بالإسكندرية و2 جهاز لمستشفى النجيلة بمرسى مطروح، و3 أجهزة لمستشفى حميات الإسماعيلية، وأيضًا قامت مصر الخير بتسليم 2 جهاز للتنفس الصناعي بمستشفى كفر الشيخ المركزي، و2 جهاز لمستشفى طنطا الجامعي، و2 جهاز لمستشفى كفر الزيات المركزي بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى جهاز تنفس صناعي تم تسليمة لمستشفى دكرنس، و2 جهاز لمستشفى المنصورة المركزي بمحافظة الدقهلية.
ولفتت «الجوهري» إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تعمل في إطار جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة لمواجهه الموجه الثانية من فيروس كوفيد 19، واستكمالا لمنظومة الاصطفاف الوطني، في المساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية لمرضى «كوفيد 19» داخل مستشفيات العزل بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى حرصها على حماية «الفرق الطبية في مستشفيات العزل» في مواجهة فيروس كوفيد 19 وتقديم الدعم لهم الذي يساعدهم على القيام بواجبهم ومساعدتهم في عمليات مكافحة العدوى والإجراءات الاحترازية لتوفير أفضل حماية لهم داخل مستشفيات الحميات/ والصدر باعتبارهم خط الدفاع الأول في معركة الدولة مع الفيروس.
وأكدت «الجوهري» أن مؤسسة «مصر الخير» لا تهدف فقط المساهمة في توفيراجهزة للتنفس الصناعي للمرضى وتقديم مستلزمات الحماية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل والحجر الصحي والتعاون مع وزارة الصحة في رصد المستشفيات التي قد تكون بحاجة للمساعدة، وإنما تهدف أيضًا إلى توعية المواطنين وحثهم على التباعد الاجتماعي والأخذ بالإجراءات الاحترازية لمساعدة هذه الفرق في أداء دورها الوطني.
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