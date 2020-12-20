شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تتابع حالة 17 صيادا مصريا أوقفتهم تونس بسبب الصيد غير المشروع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية تتابع عن كثب موقف 17 صيادا مصريا تم توقيفهم من قبل السلطات التونسية بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية.

حيث تولى فريق التدخل السريع لخفر السواحل التونسي توقيف المركب والتوجه به نحو القاعدة البحرية الرئيسية بمدينة صفاقس لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج استمرار السفارة المصرية في تونس في إجراء الاتصالات اللازمة مع الجهات التونسية المعنية للتأكد من سلامة الصيادين المصريين ومتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.