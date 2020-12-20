تعرف على أبرز إنجازات مكتب الخدمات المهنية بجامعات المعرفة الدولية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تعليم وتدريب وتشغيل".. جامعات المعرفة توفر فرص تدريب وورش عمل تفاعلية للطلاب من خلال مكتب الخدمات المهنية

محمود علام: دور الجامعة لا يقتصر على التعليم فقط ولكن إعداد الطلاب لمواكبة سوق العمل



كشفت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ، عن إنجازات عديدة حققها مكتب الخدمات المهنية بجامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يهدف لتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال توفير فرص تدريبية وورش عمل متنوعة خلال الدراسة لرفع مهارات وقدرات الطلاب حتى يتمكنوا من المواكبة بسهولة مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار حرص المؤسسة على إنشاء وتطوير مؤسسات تعليمية مستدامة وفقاً لأفضل المستويات العالمية لإثراء التجربة التعليمية في مصر.

ونظم مكتب الخدمات المهنية، زيارات ناجحة لطلاب جامعات المعرفة الدولية للعديد من المشروعات القومية والمؤسسات الاقتصادية الناجحة ، منها زيارة طلاب كلية الهندسة لمشروع البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على عملية البناء الجديدة المستخدمة في إنشائه والتي تطبق لأول مرة في مصر، وزيارة طلاب كلية إدارة الأعمال لفندق Dusit Lakeview Cairo ، حيث أتيحت لهم الفرصة لمقابلة فريق توظيف الموارد البشرية بالإضافة إلى فريق التعلم والتطوير وحصلوا على نظرة عامة داخلية حول عملية التوظيف وكيفية جذبهم لأفضل المواهب، بهدف اكتساب المعرفة في فن وآداب الضيافة ذات المستوى العالمي.

كما زار طلاب كلية الهندسة تخصص ميكانيكا، مصنع غبور أوتو بريما وأكاديمية غبور، شاهدوا خلالها خط تجميع السيارات مع كل مرحلة وكيف تعمل الروبوتات في هذه العملية، كما أتيحت لهم فرصة لقاء فريق أكاديمية غبور، وتعرفوا على كيان غبور وقيمهم ونظرة عامة على الدورات الفنية وبرامج التدريب وجميع العلامات التجارية التي يعملون معها، وزاروا كذلك العديد من ورش العمل الخاصة بهم.

ويقدم مكتب الخدمات المهنية بجامعات المعرفة الدولية، 3 خدمات أساسية وهي؛ الاستشارات المهنية الفردية، التدريب على التوجيه المهني، برنامج التعلم التجريبي، والذي يمكن الطلاب من تجربة وظائف مختلفة بهدف توسيع خبرتهم العملية وتسهيل عملية اختيار الوظيفة المناسبة لهم في مستقبلهم المهني، ويحقق المكتب هذه الخدمات من خلال توفير رحلات ميدانية للطلاب لمشاهدة ما يدرسونه عملياً، وتمكين الطلاب من إلقاء نظرة عامة داخلية على عملية التوظيف وكيفية استقطاب أفضل المواهب، بالإضافة إلى توفير أكثر من 290 فرصة تدريب داخل الحرم الجامعي وخارجه.

ومن ضمن أبرز الورش الأساسية التي يقدمها مكتب الخدمات المهنية، ورش عمل التخطيط الوظيفي لمساعدة الطلاب على التعرف على مهاراتهم مع تحديد اهتماماتهم وقيمهم حتى يتوجهوا بسهولة إلى طريقهم العملي الصحيح والمناسب إليهم، وورش لتعليم فن كتابة السيرة الذاتية "cv"، وتعلم مهارات مقابلات العمل، آداب العمل المهنية، مهارات التواصل في الحياة العملية والاجتماعية.

الجدير بالذكر على الرغم من أزمة كورونا، كل هذه الخدمات المهنية المختلفة المقدمة من جامعات المعرفة الدولية، قد نجحت في إفادة الطلاب في مستقبلهم المهني مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة مع تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل عدد الحضور.

وصرح إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن، إن شركة السويدي إديوكيشن المؤسسة لجامعات المعرفة الدولية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للتعليم العالي في مصر من خلال عقد شراكات مع كبرى الجامعات الأجنبية لتقديم مستوى تعليمي عالمي يساهم في وضع مصر على خريطة التعليم العالمية، بهدف جذب الطلاب المصريين والأجانب الباحثين عن تعليم حديث وفي الوقت نفسه متواكب مع سوق العمل.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود علام رئيس جامعات المعرفة الدولية، إلى أهمية مكتب الخدمات المهنية بالجامعة، في تهيئة الطلاب وإعدادهم وصقل مهاراتهم في جميع مجالات سوق العمل وغرس مهارات التوظيف لديهم، لافتا إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على تخريج دفعات جديدة من الخريجين، بل يمتد إلى توجيه الطالب إلى مستهل طريق النجاح والتقدم في المهنة، وتهيئته لإضافة كل ما هو جديد ومفيد للسوق العمل المصري بما اكتسبه من معارف ومهارات مميزة أثناء دراسته.

وفي نفس السياق قالت مها صبح أخصائية التطوير الوظيفي في جامعات المعرفة الدولية، إن الهدف من مكتب الخدمات المهنية بالجامعة هو تنسيق مهارات وقدرات الطلاب حتى يتمكنوا من المواكبة بسهولة مع احتياجات سوق العمل التي أصبحت سريعة التغير بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، ويتحقق هذا الهدف من خلال توفير المكتب العديد من ورش العمل المتنوعة لمساعدة الطلاب على فهم نوع شخصيتهم والاستفادة من نقاط قوتهم، وتنمية قدرتهم، ويتم تحقيق ذلك بواسطة فريق عالي الكفاءة من المستشارين المهنيين المدربين والمحترفين.



