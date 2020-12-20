شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المرور بطريق محور المشير المتجه من وإلى القاهرة الجديدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد حركة السيارات بطريق محور المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة اليوم الأحد، انتظام المرور في الطريق المؤدى إلى وسط البلد، كما انتظمت في الطريق العكسي المتجه إلى القاهرة الجديدة.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم، انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات مرورية.

ورصدت كاميرا ”الخليج 365” الحركة المرورية للسيارات أعلى محاور الجيزة، بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت الحالة المرورية أعلى كوبري 6 أكتوبر، في الاتجاه أمام القادم من مدينة نصر والمتجه إلى المهندسين، حيث تستمر السيولة المرورية بطول الكوبري من مطلعه من مدينة نصر، حتى نهايته في مخارج الدقي والمهندسين، وأيضا في الاتجاه المقابل أمام القادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر شهد الكوبري سيولة في بعض المناطق به، وتحديدا أعلى منطقتي التحرير ورمسيس، حيث انتظمت حركة السيارات في الكوبري.

وظهر انتظام بحركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية سيولة مرورية وظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد والمهندسين.