شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: محطة الرصد الفضائى هي الوحيدة المشتركة فى الشبكة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جمال فهيم أستاذ علوم الفضاء بمعهد الفلك، إن محطة الرصد الفضائى تعمل على رصد الحطام من خلال الشعاع بالليزر، لافتا إلى أنه تمت ملاحظة العديد من المشكلات التى تواجه القائمين على عملية الرصد البصرى.

وأشار فهيم خلال افتتاح محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بمرصد القطامية الفلكى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه فى 2013 تمت دراسة إقامة محطات لتصوير النيازك والمذنبات و المجسمات القريبة من الأرض باستخدام الأجهزة والتليسكوبات البسيطة والقريبة و الكاميرات التي تستطيع تصوير الأجسام القريبة من الأرض.

وأكد أن محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بمرصد القطامية الفلكى، تعتبر المحطة الوحيدة المشتركة فى الشبكة الدولية العلمية للأرصاد البصرية فى مصر والشرق الأوسط .

و تابع: كوكب الأرض يعاني من كمية حطام فضائي قد تؤثر سلبا عليه مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بالمجال الجوي، مشيرا إلي أن محطات الرصد البصري تعمل على رصد جميع أنواع الأقمار الصناعية و الحطام الفضائي،