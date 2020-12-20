شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يستقبل نظيره السودانى استعدادا لتنظم دورة تدريبية للأئمة المصريين والسودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان وأمين عام المجمع، وفى صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن تفتتح غدًا الاثنين، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة بحضور وزير الأوقاف المصري ونظيره السوداني ، ويعقب الافتتاح مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين .