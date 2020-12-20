شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يحاضر طلاب الإعلام عن بناء مجتمع التسامح (صور) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الكاتب الصحفي محمد ثروت رئيس أكاديمية الخليج 365 محاضرة بعنوان "الإعلام الجديد بين خطابي الكراهية والتسامح" على طلاب الإعلام المشاركين فى لقاء "الإعلام وبناء مجتمع التسامح" الذى نظمه مركز الملك عبد الله للحوار بمصر، بالتعاون مع المعهد الدولى العالى للإعلام بأكاديمية الشروق.



لقاء التسامح 1

وأوضح ثروت أن الخطاب الإعلامي الجديد يمثل محورا مهما في تشكيل الرأي العام تجاه قضية أو عدد من القضايا، نتيجة تراجع سطوة الإعلام التقليدي، لكنه تجاوز دوره من أداة تشكيل وبناء وعي إلى أداة لنشر العنف والكراهية، وتعميق الفجوة بين مكونات المجتمع وطوائفه العرقية والدينية. مشيرا فى لقاء الإعلام والتسامح إلى أن خطاب الكراهية برز سواء من خلال أفراد يمثلون أنفسهم، أو كتائب الكترونية تمثل حركات وتيارات دينية وسياسية، قامت بتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي (منصات رقمية، صفحات موجهة، قنوات يوتيوب، إلخ)، عن طريق النشر وبث المواد والصور والأخبار والمعلومات ومقاطع الفيديو التي تحرض على الكراهية.



لقاء التسامح 4

ودعا محمد ثروت إلى تحليل خطاب الكراهية، وإمكانية استغلال الحملات الممنهجة، والرد عليها من خلال تفاعل يمثل خطاب التسامح، بدلا من الفعل ورد الفعل اللذين يسببان زيادة في التحريض وتوليد خطاب كراهية آخر



لقاح التسامح 2

شارك فى لقاء الإعلام وبناء مجتمع التسامح كلا من دكتورة سهير صالح وكيل المعهد الدولى للإعلام بمحاضرة عن أخلاقيات ومبادىء مهنة الإعلام محذرة من نشر الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعى، كما تحدث كلا من الدكتور سامح فوزى مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية و الباحثة هبة صلاح فى مجال الجندرعن مبدا المواطنة وثقافة الحوار، كما ألقى الدكتوررامى عطا صديق رئيس قسم الصحافة بالمعهد الدولى العالى للإعلام محاضرة عن الإعلام من أجل التسامح ومواجهة خطاب الكراهية، مقدما تعريفات لمفاهيم التسامح وحوار الأديان، وتم عرض فيلمين تسجيلين الاول بعنوان" كريستين: عبقرية مكان" للمخرجة أسماء إبراهيم" حول باحثة قبطية تقوم بدراسة الإسلام، وكذلك فيلم قصير جدا مدته 7 دقائق للدكتور هانى ضوه نائب مستشار مفتى الجمهورية. أدار لقاء الإعلام وبنا ءمجتمع التسامح كلا من الإعلامى يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام بالهيئة القبطية الإنجيلية، والكاتب الصحفى محمد عبد الله المحاضر بالمعهد الدولى العالى للإعلام.