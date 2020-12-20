شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم زيارة لطلاب وأساتذة كلية الآداب للمساجد الأثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الآداب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة رشا صالح القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، زيارة إلى مسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعى ومسجد ابن طولون، وذلك فى إطار سلسلة "الوعى الأثرى" الذى تحرص وحدة خدمة المجتمع على تقديمها لطلاب الكلية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان، أن هذه الزيارات تأتى انطلاقا من أن الوعى الأثرى يساهم فى تعزيز انتماء الطلاب لحضارتهم، وبث روح الاعتزاز والفخر لديهم ببلادهم، وإدراك قيم المعرفة والجمال، ويدعم المعرفة الثقافية بالجذور الثابتة فى حضارات مصر القديمة الممتدة وهو ما يمنح القوة والعزيمة فى تطلعات طلاب جامعة حلوان لبناء المستقبل.

شارك فى الزيارة الدكتورة هناء عبد العزيز مدير الوحدة والدكتورة هالة الجزايرى نائب مدير الوحدة، والدكتور جميل عبد المجيد رئيس قسم اللغة العربية، ومحمود معروف المدرس المساعد بقسم اللغة العربية، كما شارك طلاب من أقسام الآثار والفلسفة واللغة الإيطالية واللغة العربية.

وخلال الزيارة قامت الدكتورة هالة الجزايرلى بتقديم شرح تفصيلى واف عن تاريخ الآثار الإسلامية، وتصميم العمارة الإسلامية، وفلسفة تشييدها، وطرزها المختلفة، وتاريخ بناء كل مسجد وظروف البناء، والفروق الجوهرية بين مآذن المساجد، و تميز مدخل كل مسجد بسمة مختلفة.

وتباين تصميم كل محراب عن الآخر، والأشكال المتعددة لبناء المقرنصات، والمدارس المختلفة التى يضمها مسجد السلطان حسن، و أماكن الأضرحة فى بعض المساجد.

كان فى استقبال طلاب الكلية وأساتذتها هند مصطفى مدير عام آثار منطقة السلطان حسن والرفاعي، ومحمد ماهر مفتش آثار المنطقة، الذين رحبوا بطلاب وأساتذة كلية الآداب بجامعة حلوان.