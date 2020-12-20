شكرا لقرائتكم خبر عن غدا أقصر نهار وأطول ليل فى السنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أننا سنكون على موعد يوم غدا الإثنين 21 ديسمبر مع الانقلاب الشتوى، حيث يحدث الانقلاب الشتوى للشمس فى شهر ديسمبر، ويميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس، التى تكون فى هذا الوقت فوق مدار الجدى مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأشار أستاذ الفلك بالمعهد، إلى أن هذا اليوم يعتبر ذروه فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) فى نصف الكرة الشمالى وذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) فى نصف الكرة الجنوبى، حيث تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض اطول ما يمكن ويكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار فى السنة وليل هذا اليوم هو أطول ليل فى السنة.

يذكر أن الكرة الأرضية شهدت مؤخرا كسوفا كليا للشمس شوهد ككسوف جزئى فى (أجزاء من جنوب غرب قارة أفريقيا –أمريكا الجنوبية ماعدا الجزء الشمالى منها – أجزاء من أستراليا– المحيط الأطلسى– المحيط الهندى– جنوب المحيط الباسفيكى– جزر جالابوجوس – أجزاء من القارة القطبية الجنوبية).

وشوهد هذا الكسوف ككسوف كلى فى (تيموكو، وفيلاريكا فى تشيلي) حيث يُغطى الكسوف الكلى مساحة عرضها 90 كم وسوف يستغرق مدة قدرها دقيقتين وعشر ثوان، وعند ذروة الكسوف الكلى غطى قرص القمر حوالى 103% من كامل قرص الشمس، والكسوف استغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها خمس ساعات وعشرين دقيقة تقريبًا.