شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إصابة عمرو السولية وقفشة وربيعة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها مد أجل الحكم على طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 27 ديسمبر، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصرالمالية: الإقرارات الإلكترونية رفعت إيرادات «القيمة المضافة» 15٪ خلال «كورونا»

شهد عام ٢٠٢٠، انطلاقة قوية نحو إنهاء المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، الذى يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ويستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا، تكون محفزة للاستثمار





الأهلى يعلن غياب موسيمانى عن رحلة النيجر بسبب فيروس كورونا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى غياب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريقه عن رحلة الفريق للنيجر بسبب فيروس كورونا، وقال سيد عبد الحفيظ فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" موسيمانى حالته الصحية كويسة ولكن من الصعب أن يسافر معنا للنيجر سوف نغادر بدونه وسيدير المباراة كيفن جونسون وبعد العودة سوف يخضع لمسحة كورونا لتحديد موقفه من المباريات المقبلة".





وزير التنمية المحلية يحيل رئيس حى حلوان للتحقيق بسبب إجراءات كورونا.. صور

أجرى اللواء محمود شعراوى، يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اليوم، جولة مفاجئة لعدد من المناطق والشوارع التابعة لحى حلوان بمحافظة القاهرة، وشاركت فى الجولة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ولجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة.





«بيج رامى» يحقق إنجازًا تاريخيًا بعد فوزه بلقب "مستر أولمبيا 2020".. بطل كمال الأجسام يهدى الفوز لجمهوره: "مبروك لمصر وللعرب هذا اللقب لكم أنتم أحبابى".. والمصريون يحتفلون به: شرفتنا ورفعت راسنا.. فيديو وصور

حقق لاعب كمال الأجسام المصرى رامي السبيعي "بيج رامى"، فوزًا تاريخيًا له ولمصر بعد تتويجه بلقب بطولة مستر أولمبيا 2020، أحد أكبر وأشهر الألعاب فى كمال الأجسام، بعد أن اقتنص المركز الأول من لاعب أمريكا الذى احتفظ باللقب 7 سنوات متتالية، واحتفل عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بإنجازه الجديد، ونشر مجموعة صور وفيديوهات لحظة تتويجه باللقب، معلقا عليها قائلا :"النصر لنا"، كما نشر صور أخري معلقا عليها: "أولمبيا مصرية.. أولمبيا هنا".

مسحات كورونا لجميع موظفى اتحاد الكرة وغلق المقر

يجري مسئولو اتحاد الكرة مسحات كورونا على جميع موظفي اتحاد الكرة اليوم، مع غلق المقر وتأجيل العمل لحين الاطمئنان على سلامة جميع الموظفين، على أن يتم تنسيق العمل بعد معرفة حالة كل موظف.

وشهد اتحاد الكرة، الأيام الماضية إصابات كثيرة ضربت عدد من موظفي الجبلاية، وإداري المنتخبات الوطنية ليتم غلق المقر الخميس الماضي مع تعقيم المبني بالكامل ، و إجراء مسحات اليوم.

المؤشرات الاقتصادية تتماسك بالرغم من أزمة كورونا.. تحقيق نمو اقتصادى بمعدل 3.6%.. وتحقيق فائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بواقع 1.8%.. وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.. إنفوجراف

على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جليًا فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى عام 2020، وهو الأمر الذى ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.





ديفنسا سنترال: ريال مدريد يتواصل مع ممثلى محمد صلاح نجم ليفربول

أشارت تقارير صحفية، إلى تطورات جديدة حول مستقبل الدولى المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي، وكان محمد صلاح نجم ليفربول، قد أكد في حوار مع صحيفة "آس"الإسبانية، إنه لا يوجد أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، رداً على ما إذا كان سينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة مستقبلاً أم لا.





مراحل التطعيم بلقاح كورونا الصينى وطريقة التسجيل.. فيديو

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل بيانات الذين سيتم تطعيمهم بلقاح كورونا الصينى الجديد، مشيرة إلى أن الموقع جاهز للانطلاق مطلع الأسبوع المقبل.





ولادك يا مصر.. كواليس تتويج بيج رامى بأهم بطولة كمال أجسام.. فيديو

تمكن البطل المصرى "رامى السباعى"، من تحقيق لقب مستر أوليمبيا 2020، وهو الإنجاز الذى يضاف لإنجازات عديدة حفرت في صفحات التاريخ لابناء مصر الذين تفخر بهم دائمًا.

وفى هذا الصدد بث "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة، أعدتها إسراء عبد القادر، وقدمتها نسرين فؤاد، استعرض خلالها كواليس فوز المصرى "بيج رامى"، بلقب أهم بطولة لكمال الأجسام هذا العام.





الانقلاب الشتوى 2020 غدا.. الشتاء يبدأ رسميا بالنصف الشمالى للكرة الأرضية

تشهد الكرة الأرضية غدا الإثنين 21 ديسمبر 2020 حدوث الانقلاب الشتوى عند الساعة (10:02 صباحاً جرينتش) وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالى وبداية فصل الصيف فى النصف الجنوبي.





مد أجل الحكم على طفل المرور و3 أصدقائه لـ 27 ديسمبر مع استمرار الحبس

قضت محكمة جنح الطفل بالأميرية، بمد أجل الحكم على طفل المرور، و3 من اصدقائه فى اتهامهم بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائها وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل مع استمرار حبسهم.





الاقتصاد المصرى يحقق نتائج جيدة رغم كورونا مقارنة ببداية الإصلاح.. إنفوجراف

على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى مثل غيره من اقتصادات العالم، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التى تقوم بها الحكومة، منحت الاقتصاد المصرى القدرة على الحد من تداعيات تلك الأزمة، وظهر ذلك جليًا فى تماسك المؤشرات الاقتصادية وتحقيقها نتائج جيدة فى عام 2020، وهو الأمر الذى ساهم فى جعل مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى تستطيع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال هذا العام، وذلك بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية.





إصابة عمرو السولية وقفشة وربيعة بفيروس كورونا

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن تخلف اللاعبين رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى قفشة عن بعثة الفريق المتجهة ظهر اليوم إلى النيجر، بسبب إيجابية المسحة الطبية للثلاثة وتأكد إصابتهم بكورونا، بالإضافة إلى بيتسو موسيمانى المدير الفنى الذى تعرض لنفس الإصابة قبل أيام.