ضبط 5596 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات.. وتحرير 542 مخالفة لقرارات الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية ضد 5596 سائق نقل جماعي؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وتحرير 542 مخالفة لقرارات الغلق، خلال 24 ساعة. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد . جارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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