الداخلية: ضبط 128 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، من ضبط 80 قطعة سلاح ناري، و128 قضية مخدرات، وتنفيذ 50851 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 24018 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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