محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصلت مبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعدادا للسفر الي النيجر، لخوض مواجهة سونيديب بطل النيجر، في افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وانهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من مبني 3 بالمطار، وذلك وسط إجراءات وقائية مكثفة، حيث تغادر البعثة على طائرة خاصة في تمام الساعة الثانية ظهرا.
وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية، استعدادًا للسفر إلى النيجر، وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر، وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة الجمعة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وتشهد رحلة سفر الأهلي غياب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، والمصاب بفيروس كورونا، والذي غاب عن قيادة الفريق في المباراة الأخيرة ببطولة الدوري العام أمام غزل المحلة، ويقود جونسون المدرب العام للأهلي الفريق خلال فترة غياب موسيماني.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى النيجر على طائرة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.