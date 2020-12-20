شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء كورونا.. طب المنوفية تنعى شقيق القارئ أحمد نعينع وصيادلة ومُعلِّمين البحيرة يعزيان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت كلية الطب جامعة المنوفية وفاة أحد أعضاء هيئة التدريس كما نعت نقابة الصيادلة في محافظة الغربية أحد أعضائها وكذلك نعت نقابة المعلمين في البحيرة احدي عضواتها، المتوفون بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت كلية الطب في المنوفية بيانا نصه : البقاء لله و الدوام لله، بمزيد من الحزن والأسى؛ تنعى كلية الطب بجامعة المنوفية الدكتور حسان أحمد نعينع، الأستاذ بقسم جراحة العظام، بكلية الطب جامعة المنوفية، الذى وافته المنية اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، ونسأل الله سبحانه و تعالي أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل فترة مرضه في ميزان حسناته.

ونعت نقابة القراء بمحافظة الجيزة الدكتور حسان أحمد نعينع شقيق الدكتور أحمد أحمد نعينع القارئ بالإذاعة والتليفزيون للفقيد الرحمة.

ويتقدم عميد كلية الطب جامعة المنوفية الوكلاء والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و الطلاب و أعضاء الجهاز الإدارى،بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم جراحة العظام وجميع طلابه و محبيه.

وفي الغربية نعت نقابة الصيادلة في محافظة الغربية وفاة الصيدلي محمود جابر ابو داود الشهيد رقم ١٦من أعضاء النقابة ضحية فيروس كورونا، وعبر الدكتور هاني دنيا، نقيب صيادلة الغربية عن تعازيه لأهالي المتوفى داعياً الله أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي البحيرة، نعت النقابة الفرعية للمعلمين بشمال البحيرة، وفاة المربية الفاضلة عفاف البياع، معلم خبير رياضيات في مدرسة الصناعية الفنية بنين بابو حمص، بمزيد من الحزن والأسى، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

ونعت أسرة العاملين في مدرسة أبو حمص الصناعية وفاة المربية عفاف البياع، خبيرة الرياضيات، كما نعي توجيه مادة الرياضيات وجميع معلمى الرياضيات بإدارة أبو حمص التعليمية، الفقيدة.