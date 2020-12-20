شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 4 وزراء.. انطلاق الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الندوة الافتراضية الثالثة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» (Webinar) بعنوان «توطين صناعة السيارات في مصر»، اليوم الأحد، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي، والمهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم ألتراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالمشاركة مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال صناعة السيارات، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع».

ويشارك بالندوة الافتراضية للمؤتمر، من العلماء والخبراء المصريين بالخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتورة هدى المراغي، التي قادت ثورة التصنيع المرن في كندا، والتي أحدثت أبحاثها حول التصنيع المرن ثورة في طريقة تكيف المصنعين حول العالم والاستجابة للتغيرات في الأسواق والمنتجات والتقنيات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية للمصنع الحديث، كما أثرت نصائحها على سياسة الحكومة الفيدرالية الكندية واستراتيجيات التدريب لتضييق فجوة المهارات بين شباب الخريجين واحتياجات مكان العمل، وأسست أول مركز في كندا للبحث والتطوير لأنظمة التصنيع المرنة في جامعة ماك ماستر، وهي حاليًا المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية (IMS) في جامعة وندسور، بجانب مشاركتها كعميد للهندسة، في إنشاء مركز أبحاث وتطوير السيارات بجامعة وندسور فيات / كرايسلر كندا (ARDC)، لزيادة القدرة التنافسية والحيوية في قطاع السيارات، وقد اختارتها الأوساط العلمية والصناعية من أفضل 0.46% في تصنيف جامعة ستانفورد لعام 2020 لأفضل 2% من المؤلفين الأكثر تأثيًرا ونشاطًا في العالم في جميع التخصصات، وقد احتلت المرتبة الأعلى بنسبة 0.29% في الهندسة الصناعية.

وحصلت «المراغي» على الدكتوراه الفخرية من جامعة تشالمرز بالسويد وهي زميلة في: الجمعية الملكية الكندية (RSC)، الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الهندسية (IVA)، الأكاديمية الكندية للهندسة (CAE)، الأكاديمية الدولية لهندسة الإنتاج (CIRP)، والجمعية الكندية للهندسة الميكانيكية (CSME)، والجمعية الأمريكية لمهندسي التصنيع (SME).

بالإضافة إلى مشاركة الدكتور وجيه المراغي، ممثل مصر في أكاديمية هندسة الإنتاج، وعضو تحالف الثورة الصناعية الرابعة، هو أستاذ ومدير مركز نظم التصنيع الذكية، كلية الهندسة، جامعة ويندسورفى كندا، وانتخب عضوًا بمجلس الاعتماد الهندسي الكندي (CEAB) ورئيسًا للجنة التعليم عن بعد في الهندسة المهنية في أونتاريو (PEO) التي تنظم ما يقرب من 90.000 مهندس في كندا، كما انفرد بتمثيل مصر في الأكاديمية العالمية لهندسة الإنتاج (CIRP)، وتم اختياره عضوًا في المجلس الاستشاري للتحالف المصري للثورة الصناعية الرابعة، ومشروعات السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.

وابتكر الدكتور وجيه المراغي تصميم القطار الكندي ذي الطابقين، وحصل على وسام الشرف للمهندسين المحترفين أونتاريو «2020 PEO»، وشغل «المراغي» مناصب رئيس قسم هندسة النظم الصناعية والتصنيع، والمدير المؤسس لمعمل أبحاث التصنيع وميكنة التصاميم في جامعة ويسترن أونتاريو.

ويشارك بالندوة أيضًا الدكتور أحمد أبوالنصر، خبير إدارة الشركات الصناعية الكبرى وتطوير أدائها ومنتجاتها، ويعمل في مجال تصنيع المعدات المستخدمة في تصنيع الإطارات وتصميمها والتدريب عليها، واتفق مع الهيئة العربية للتصنيع بالاشتراك مع شركة بلاك دونتس الفنلندية، وتم تكوين تحالف مع الإنتاج الحربي والقابضة للصناعات الكيماوية لإنتاج إطارات السيارات، وتم إسناد دراسة الجدوى إلى Rolland Berger.

وعرض أن يتم استغلال الإمكانيات الموجودة حاليًا في مصر لتصنيع المراجل والصهاريج وكثير من المعدات المطلوبة في مجال الطاقة والبترول، كما اقترح تصنيع المواتير الكهربية محليًا بالإشتراك مع الإنتاج الحربي، كما أبدى استعداده لتوصيل الجهة الطالبة لتصنيع المعدات الزراعية بالمعاهد المصممة لها، ويشغل منصب مدير عام مجموعة يارد الصناعية الكبرى في بوخارست – رومانيا المتخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات الخراطة العمودية والتجويف، والمخارط العمودية، وآلات الحفر والتفريز الأفقية من نوع الطاولة والأرضية؛ وآلات طحن جسرية، وآلات حفر الثقوب العميق.

بالإضافة إلى مشاركة الدكتور عبدالرحمن أبوالعلا، مهندس البرمجيات ومطور الشركات وصاحب الحلول المبتكرة للتحكم في الروبوتات، أدار فريق تطوير النظام والمنصة لمشاريع القيادة الذاتية بشركة ZMP Inc اليابانية منذ 2015، وقدم الدعم الفني والتحقيق في الجوانب الفنية للفريق الهندسي في المشاريع الرئيسية، كما تولى التنسيق مع الفنيين في تطوير العمل الهندسي، وتنفيذ أفضل الممارسات في تطوير الحلول التقنية لنظام التحكم في الروبوتات.

واستبدل وحدَّث الأنظمة المطورة بشركة لوتس للصناعات الطبية بالقاهرة عام 2014 ووفر لها مواصفات جديدة، بالإضافة إلى أنه عدَّل البرامج «الجاهزة» ودمجها في الشبكة الحالية، وأنشأ كود لربط جميع الأنظمة، وقدم أفكارًا لتحسين النظام وعروض التكلفة، واستطاع تطوير وإنشاء حلول الأعمال ومواقع الإنترنت في شركة الشبكة بالقاهرة على أساس SharePoint وتحديث الخوادم الموجودة خلال 4 شهور من عام 2013.

بجانب مشاركة الدكتور مينا قلدس، يمتلك أكثر من 10 سنوات خبرة في كبرى الشركات العالمية لصناعة السيارات، تصميم وتطوير من الصفر حتى خطوط الإنتاج الكثيف، وأكثر من 7 سنوات في إدارة مشروعات تطوير أنظمة التحكم المعقدة لشاسيه السيارات، ويعمل مديرًا لتطوير انظمة التعليق الإلكترونية بشركة فورد لصناعة السيارات في ألمانيا، وباحثًا ومساعد أستاذ زائر بمعهد هندسة السيارات بجامعة براونشفايغ التقنية بألمانيا، ونال جائزة مايرز من جمعية مهندسى السيارات الأمريكية.

كما سجل براءتي اختراع في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والصين في تطبيقات انظمة التعليق الإلكترونية للسيارات.