شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تحسم حكم نجاسة الكلاب وقتلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد عمران، الأمين العام لدار الإفتاء، أن الدار حذرت من بعض الأشياء منها خاصية بتطبيق تيليجرام، بسبب تضرر البعض منها وانتهاك لخصوصيتهم.



أضاف عمران، في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة إكسترا نيوز، الأحد، أنه يجب غض البصر وليس في الشارع بل أن كل ما لا يحل لك تتبعه والنظر إليه ينبغي أن يغض الإنسان بصره عنه.



بالنسبة إلى فتوى الإفتاء بشأن لعاب الكلب وأنه لا يبطل الوضوء، أوضح أن فضيلة المفتي نبه بأن الكلب كما هو ثابت في الشرعية هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى، موضحًا أن قتل الكلب حرام ولو كان هناك شيء في التعامل مع هذا الحيوان فهناك جهات مختصة تتدخل.



دلل على قوله بالحديث النبوي الشريف بشأن المرأة إلى دخلت النار بسبب قطة، مشددًا على أن لعاب الكلب مختلف فيه والمختار للفتوى هو أنه لا يبطل الوضوء وليس نجسًا حتى ولو مس الملابس.