شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي قرية بالمنيا يشتكون من شوائب بمياه الشرب.. ومسؤول: تم إصلاح المواسير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا أهالي قرية «الروضة»، التابعة لمركز ملوي بجنوب المنيا، من وجود شوائب بمياه الشرب، ورصدت الوحدة المحلية لمركز ملوي، شكاوي المواطنين.

و في استجابة لشكاوى قام أسامة سيبوي، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي «الروضة»، بالاتصال والتنسيق مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي، لفحص الشكوى، وتم تلافي أسباب الشكوى ومعالجة المياه وإصلاح بعض المواسير والخزانات الموجودة بالقرية.

وضمن إجراءات المتابعة والصيانة لقطاع مياه الشرب بالقرية، تم تشكيل لجنة من مسئولي مياه الشرب وإدارة التنظيم، قامت بحصر جميع محابس الإطفاء، والكشف على آلية عملها بشكل جيد من عدمه، وإصلاح المعطل منها، وتم تشغيل جميع محابس الإطفاء بالقرية.

رفع جودة مياه الشرب بقرية في ملوي بالمنيا

رفع جودة مياه الشرب بقرية في ملوي بالمنيا

رفع جودة مياه الشرب بقرية في ملوي بالمنيا