شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة النيل الدولية تعلن تعافيها من فيروس كورونا وعودتها للعمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الإعلامية تغريد حسين، رئيس قناة النيل الدولية، تعافيها من فيروس كورونا المستجد، والذي أصيبت به منذ عدة أيام، حيث عادت لعملها اليوم.
وقالت «حسين» عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «الحمد لله حمدًا جميلا طيبًا مباركًا.. في مكتبي اليوم لمباشرة عملي».
وأضافت: «علمتني الكورونا أن الله حق، وأن لا حول لنا في ما أصابنا، وأن أصحاب السترات البيضاء مستعدون أن يضحوا بأنفسهم دون تأخير، لا يمكننا الاستهانة بأي أمر».
وتابعت، أن «الأزمات ليس لها إنذار أو توقيت وأن مخافة الله هي اليقين،تقبل قضاء الله لتكون أقوى»، مضيفة: «اكتشفت أصدقائي الحقيقيين ولا خوف بعد اليوم من المستقبل، وأنا أتوكل على الله بشكل أكبر، وقد قربتني التجربة من الله أكثر وأكثر، وعلمت أن الموت قاب قوسين أو أدنى من الإنسان، وأن ما تزرعه من حب تحصده فكانت إحاطتي بحب الجميع لها أكبر الأثر في عبور الأزمة».
وواصلت «حسين»: «علمني المرض أن المحافظة على الصحة عامل رئيسي في حياتنا.. الحمد لله حمدًا كثيرًا أن منَّ الله على بالنجاة.. أشكر كل من وقف بجانبي ودعا لي من قلبه دعواتكم لوالدتي لا تزال بالمستشفى شفاها الله وعافاها.. أتمنى لكم جميعًا الصحة والنجاة وسنة جديدة خالية من الأوجاع».
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