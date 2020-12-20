شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر»: لا شكاوى من امتحانات الكيمياء والتاريخ للصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبداللطيف عمران، وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إن طلاب الصف الأول الثانوى، اختتموا الامتحانات التجريبية المقررة عليهم، بمادتى الكيمياء والتاريخ، مؤكدا أن مدارس الثانوى البالغ عددها ٣٥ مدرسة أدت الامتحانات دون شكاوى في الإنترنت والشبكات لدخول الطلاب على منصة الامتحانات.

وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية، تتواصل مع جميع غرف عمليات الإدارات التعليمية بجميع مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن حضور الطلاب بالمدارس زاد عن ٧٠ % من تعداد الطلاب يؤدون الامتحانات بالمدارس والباقى أدوا الامتحانات بمنازلهم، موضحاً أن الامتحانات صارت بشكل هادئ، والشبكات جيدة ولا توجد أي معوقات اعترضت الطلاب ولم يتم رصد أي شكاوى من الطلاب.

وطمأن عبداللطيف، الطلاب وذويهم بأن الاختبار ات تجريبية للتأقلم على التابلت والتعرف على شكل الأسئلة الجديد، بجانب أنه اختبار قدرة الشبكات والإنترنت والوقوف على أي مشكلات لحلها وتلافيها مستقبلا.