شكرا لقرائتكم خبر عن الشبان المسلمين ببنها توضح حقيقة إقامة مستشفى ميداني لعلاج كورونا بفناء مدرسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصطفى عبدالحميد فرج نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين ببنها والممثل القانوني لمدارس الجمعية إن حقيقة الصورة المتداولة لإقامة مستشفى ميداني لمواجهة كورونا داخل فناء مدرسة الشبان ببنها أن الصورة المتداولة هي لمعسكر إيواء داخل ملاعب الجمعية ولا علاقة للمعسكر بإقامة مستشفى ميداني لمواجهة كورونا كما روج نشطاء التواصل الاجتماعي
قال «فرج» في بيان له أن المعسكر المقام بالفناء هو بيان عملي تجريبي تجريه جمعية الهلال الأحمر بالقليوبية للتعايش مع الكوارث
مشيرا إلى أنه يتم في مثل هذا الوقت من كل عام مؤكدا أنه كان يتم إجراؤه سنويا باستاد بنها الرياضي لأن مقر الاستاد يخضع حاليا للتطوير فقررت الجمعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي إقامته بملاعب الجمعية باعتبار أنها جمعية تخضع للتضامن الاجتماعي
كان رواد التواصل الإجتماعي ببنها تداولوا صورة تظهر إقامة معسكر إيواء وخيام داخل فناء ملاعب جمعية ومداس الشبان ببنها وروجوا عبر الصفحات المختلفة ان الصورة لمستشفي ميداني لمواجهة كورونا معتبرين ان ذلك يمثل خطرا على رواد الجمعية وطلاب مدارسها وهو ما نفته إدارة الجمعية والمدارس في بيانها
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