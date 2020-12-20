شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تأثر التجارة الدولية بكورونا.. ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.9 مليون طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالي 4.9 مليون طن حتى الآن رغم ظروف تفشي فيروس كورونا، وتأثر حركة نقل التجارة العالمية، وهو ما يوضح نجاح مصر في إدارة الصادرات الزراعية رغم هذه التحديات.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، الأحد، أن قائمة الصادرات ضمت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة، وهي الموالح، البطاطس، البصل، البنجر، الرمان، العنب، البطاطا، المانجو، الثوم، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الفلفل، ‏موضحًا أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و465 ألف و880 طن، بالإضافة إلى تصدير 679 ألف 613 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تصدير 421 ألف و152 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البنجر المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 344 ألف و970 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 139 ألف و59 طن.

وأشار «القصير» إلى أن صادرات مصر من الرمان حصلت على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 98 ألف و185 طن، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 90 ألف و21 طن، يليها في المركز الثامن المانجو بإجمالي 50 الف و590 طن، لافتًا إلى أن صادرات الثوم احتلت المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 35 الف و235 طن، بينما حصلت الفراولة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 26 ألف و474 طن.

ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة عن الصادرات الزراعية، حصلت الفاصوليا على المركز الحادي عشر بإجمالي 23 الف و172 طن، وحصلت الجوافة على المركز الثاني عشر بإجمالي 8535 طن، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالي 4395 طن.

يأتي ذلك بينما استقبل الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، الدكتور ميلا لينسترا، المستشار الزراعي الهولندي بمصر والأردن، وعمر عبداللطيف، مستشار زراعي بالسفارة الهولندية في مصر، وتناول الاجتماع بحث التعاون في مجال التبادل التجاري الزراعي بين مصر وهولندا، والتحديات التي تواجه هذا القطاع، كما عرض وفد السفارة الهولندية التجارب التي تمت مع دول الجوار كنماذج يحتذى بها.

وأوضح الوفد الهولندي رغبة المستثمرين الهولنديين في التحول من التجارة إلى الاستثمار في مصر، وجعل مصر مركزًا لاستثمارات هولندية في مجال الزراعة تغذي باقي الدول المجاورة.