شكرا لقرائتكم خبر عن Physicsworld تختار أبحاث المصرية إلهام فضالى أهم إنجاز فيزيائى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت " physicsworld" أشهر مجلة علمية فى الفيزياء حول العالم، أبحاث المصرية الدكتورة إلهام فضالى بجامعة Eindhoven"، للتكنولوجيا فى هولندا، والخاص بنقل المعلومات من خلال الضوء عن طريق استخدام الألياف الخاصة بالسليكون، كأفضل بحث فيزيائى حول العالم فى 2020.

وأعلنت المجلة عبر موقعها الإلكترونى حصول الدكتورة فضالى وفريقها العلمى على جائزة The Physics World 2020 لهذا العام.

كانت الدكتورة إلهام فضالى قالت فى فيديو خاص لبرنامج "مصر تستطيع"، أن الدكتوراه التى تجريها متخصصة فى المواد النانومترية والمتناهية الصغر والمعلقة ببنية المادة التى تمكننا من الحصول على خصائص مختلفة من الذرة، وهو ما ينعكس على الحصول على انبعاث ضوئى بكفاءة وفاعلية وامكانية استخدامهم فى نقل المعلومات وإحداث طفرة فى عالم الإلكترونيات، وأن الأجهزة الموجودة حولنا تضم طريقتين لنقل المعلومات وهما الأسلاك الكهربائية والتكنولوجية الضوئية.

وأضافت أنه أهم عيوب الطريقتين أنها تنتج كميات حرارة تؤثر فى نقل البيانات فتحول إلى نقلها لمسافات معينة عبر القارات، مشيرة إلى أنها تمكنت من خلال بحثها أن تحصل على خصائص مختلفة وتغير فى مكونات السليكون ليمكن أن يتم نقل المعلومات من خلاله بسهولة وبطريقة آمنة وسيحقق طفرة فى تكنولوجيا المعلومات.