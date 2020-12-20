شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة التضامن بإزالة تعديات على عقارات مملوكة لبنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة نيفين القباج التضامن الاجتماعىُ رقم بشأن إزالة التعديات على الشقة رقم 3 الكائنة بالعقار المملوك لبنك ناصر بالعقار رقم 5 بشارع مصر والسودان بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة كتركة مخلفة عن المرحومة مقبولة عثمان المتوفاة دون وارث ظاهر والمشهرة برقم 4287 لسنه 1969 شهر عقارى جنوب القاهرة والمعتدى عليها من ابراهيم عزيز جندى والغير والمبينة الحدود والمعالم والأوصاف بقائمة الشهر رقم 4287 وتسليمها للهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى خالية من الأشخاص والشواغل.

كما أصدرت الوزيرة قرارا لإزالة التعديات بالقوة الجبرية على عقار بمنطقة الموسكى وتسليمها لبنك ناصر الاجتماعىُ وايضا ازالة تعديات على عقار بمنطقة شبرا وتسليمه للبنك.