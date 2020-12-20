شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تدين التفجيرات الإرهابية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف، فى بيان لها اليوم، التفجير الإرهابى الذى وقع يوم الجمعة فى وسط الصومال، حيث قام إرهابى بتفجير أمام ملعب كان ينتظر أن يتوجه إليه رئيس الوزراء روبل محمد حسين فى الجزء الجنوبى من مدينة جالكيعو الصومالية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 16 شخصا، بينهم نحو عشرة مدنيين وعدد من ضباط الجيش.

وقال بيان المنظمة: إن الشريعة الإسلامية حرمت قتل النفس، فقال تعالى: (ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) [الإسراء: ٣٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هى يارسول الله؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق...» [رواه البخارى ومسلم].

وشددت المنظمة فى بيانها على ضرورة الاصطفاف ضد الإرهاب من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام، مؤكدة أن الإرهاب وباء فتاك يلزم التصدى له، وأن قتل الأبرياء وترويع الآمنين ليس واردا فى تعاليم الأديان.

وأعربت المنظمة فى ختام بيانها عن خالص تعازيها، لحكومة وشعب الصومال الشقيقة، ولأسر الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.