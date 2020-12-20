شكرا لقرائتكم خبر عن ترميم رسم جدارى خاص بالمقبرة رقم 100 بمنطقة الكوم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق من مرممي المتحف المصري بالتحرير في أعمال ترميم رسم جداريٌ من المقبرة رقم 100 والتي تم اكتشافها بمنطقة الكوم الأحمر في محافظة قنا والتي تعد أقدم مقبرة معروفة في مصر تحتوى على رسومات ملونة، وذلك بالتعاون مع المتحف البريطانى.

وأوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير أن مشروع ترميم الجدارية تمهيدا لعرضها، يأتي ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير المتحف المصري بالقاهرة والممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع تحالف المتاحف الأوروبية الكبرى الخمس و هم: المتحف البريطاني – المتحف المصري بتورين بإيطاليا– متحف برلين بألمانيا– متحف اللوفر بفرنسا– متحف لايدن بهولندا.

وأشارت إلى أن الجدارية يرجع تاريخها إلى حوالي 6000 عام، وتم نقل هذا الرسم الجداري من المقبرة إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1898 وتم إعادة بناؤه في بدايات القرن العشرين.

ويصور الرسم الجداري موكبًا لقوارب أحدها به سقيفة تظلل شخصًا، ربما الرجل المدفون في المقبرة، وفي الزاوية اليسرى السفلية يظهر رجلٌ يسيطر بمقمعته على ثلاثة أسرى مقيدين، وتشير الدراسات إلى أن المتوفى (صاحب المقبرة) كان إما حاكمًا أو فردًا من أفراد النخبة ذات المكانة المرموقة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الرحمن مدحت أخصائي ترميم بالمتحف المصري أنه تم فحص الرسم الجداري قبل البدء في أعمال ترميمه، وتوثيقه وتقييمه عن طريق التصوير بتقنية الأشعة فوق البنفسجية والتصوير بالأشعة تحت الحمراء.

وأظهر الفحص أن اللوحة الجدارية مستقرة من الناحية الهيكلية ولكنها تعاني من بعض مظاهر التلف من تشققات وأجزاء مفقودة، بالإضافة إلى أن ألوان التي استخدمت كانت تتكون من مغرة صفراء، مغرة حمراء، أسود كربوني، وأن المكون الأساسي للأجزاء الطينية هو الطفلة.

واضاف أن أعمال الترميم التي تمت حتى الآن تضمنت تدعيم السطح الأمامي للوحة الجدارية بالكامل، وحقن الأجزاء الضعيفة بمواد تقوية، ويتم العمل خطوة بخطوة على إزالة الألواح الخشبية الموجودة واستبدالها بحامل بديل من ال honeycomb.