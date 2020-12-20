شكرا لقرائتكم خبر عن علاء مبارك بعد حكم «العدل الاوروبية» على تويتر: سنقاضي الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«الحمد لله والقادم افضل بإذن الله» تغريدة كتبها أمس علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» معلقا على صدور حكم قضائي من محكمة العدل الأوروبية برفع العقوبات التي كان قد فرضتها على مبارك وأسرته.

ونشر علاء مقطع فيديو تضمن صورا لوالده وأسرته مكتوب عليها «الغت محكمة العدل الاوروبية وهي اعلي محكمة في الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الرئيس مبارك وأفراد أسرته وحكمت بأن العقوبات كانت غير ٤انونية من البداية».

كما كتبت عبارات أخرى في الفيديو منها «هذا الحكم الحاسم هو ختام لمعركة قانونية بدأت منذ حوالي ١٠ سنوات مع فرض عقوبات على الرئيس مبارك وأسرته في ٢١ مارس ٢٠١١ وأن أسرة الرئيس مبارك تحتفظ بحقها في رفع دعاوي تعويض ضد مجلس الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب».

كما كتب أيضا أن حكم المحكمة نص على «إلزام مجلس الاتحاد الأوروبي بسداد كافة رسوم التقاضي أمامها وأمام المحكمة العامة لأسرة الرئيس مبارك».